Am fost de cateva ori domnisoara de onoare, insa recunosc ca mi s-a parut de fiecare data o responsabilitate mare, care mi-a adus emotii si stres.

In ziua evenimentului, bineinteles ca mi-am dat seama ca nu e chiar atat de greu de interpretat acest rol, pentru ca mireasa este mai atenta la detalii decat si-ar fi inchipuit si ca tot ce imi ramane mie de facut este sa zambesc frumos in toate pozele alaturi de ea si sa ii intampin cu caldura pe invitati. Zis si facut!

Stresul cel mai mare cred ca a venit odata cu cautarea rochiei perfecte. Au fost nunti la care am fost singura domnisoara de onoare si nunti in care eu si alte cateva prietene ne-am imbracat la fel. De fiecare data mi-a fost greu sa ma decid ce vreau sa port ca sa arat senzational. Nu mint cand spun ca am apelat la croitoreasa pentru ca magazinele in care intram nu imi satisfaceau gusturile, iar de cativa ani m-am decis sa imi pun toate increderea in magazinele online. Si bine am facut!

Asa ca pentru acelea dintre voi care au fost desemnate domnisoare de onoare am cateva propuneri care sper sa va placa la fel de mult cat imi plac mie.