Rochia Empire pune rafinamentul pe podium

Eu... imi doresc ca macar o data in viata sa ma prezint la un eveniment ca o diva. Imi propun asta cu fiecare ocazie ivita, insa cum se face ca parca niciodata nu imi iese. De fapt, stiu cum se face: las mereu alegerea tinutei pe ultima suta de metri si atunci cand incep sa caut nu gasesc ce imi doream, renunt la ideea de a merge la coafor si nici la prietenele care stiu sa machieze ca profesionistii nu mai apelez. Imi asum, nu am voie sa ma plang, dar daca tot am magazinele online care imi stau la dispozitie 24 din 24 de ore, zic ca am sanse ca la cele doua nunti din 2018 la care urmeaza sa merg sa ma prezint ca o diva.

Una dintre tinutele mele de vis este alcatuita dintr-o rochie empire, sandale cu toc si bareta prevazuta cu mici pietre stralucitoare. In online am vazut niste modele de rochii empire care m-au lasat fara replica. Cum spune reclama, prea frumoase ca sa fie adevarate.