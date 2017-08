Si in 2017, cu toate magazinele online si offline pe care le avem, tot ne este greu sa gasim rochia perfecta. Ori suntem noi prea pretentioase, ori nu stie nimeni sa ne multumeasca pe toate. Situatia se complica atunci cand kilogramele sunt putin mai multe decat ne-am dori.

Rochii de seara pentru femei plinute nu gasim la fiecare pas, de aceea trebuie sa fim atente la magazinele online care au o sectiune speciala pentru acest gen.

De exemplu, am gasit un magazin online care incearca sa isi faca fericite toate clientele, astfel ca au creat in fabrica lor modele absolut superbe de rochii plus size create in Romania. Iata cateva dintre ele: