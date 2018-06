Salopete de purtat la birou ce imită croiala de costum, eventual cu gulere și revere sau închideri la două rânduri de nasturi și buzunare cu clapete

Dacă totul e prea serios, adaugă accesorii colorate sau cu texturi interesante!

Am zis că pe ”clasice” le-am lăsat la urmă. Deși vei vedea că nu le-am făcut un favor numindu-le clasice. Ele sunt mai mult de atât! Și asta pentru că am căutat să aleg cât mai multe și variate salopete de vară de purtat la job.

Salopeta cu volan și voal este perfectă în miez de vară, cu sandale sau balerini, ori cu stiletto! Salopeta office de vară inspirată de uniforma military sau de salopetele de mecanic (cea kaki) este perfect completată de pantofi cu toc argintii, metalici, negri sau roșii ori oranj sau galbeni! Cea de-a treia salopetă, navy, cu mânecă lungă, croită simplu, ușor sporty, are nevoie de un accent cromatic expresiv – pantofii roșii, de exemplu – sau de un accent de textură (un colier statement!).

Ți-am zis că am ales salopete versatile de vară și nu am mințit. Și nici când am spus că am ales salopete cu croieli diverse nu am mințit. Ce zici de o salopeta office de vară cu culottes sau fustă-pantaloni? Poart-o cu sandale cu baretă, cu toc înalt, dar închise la vârf. Acestui model îi poți accesoriza și un blazer de exemplu, chiar o cămașă albă de dedesubt și o curea în talie! Un model interesant este și salopeta retro cu pantaloni ușor evazați, ideală la job. Și tot la capitolul salopete de purtat la birou, de inspirație androgină, propun varianta aceasta cu guler și rever, perfectă cu pantofi cu calapod masculin sau tocuri! Cu orice!

Salopete de purtat la birou: modele mai minimaliste

De altfel, aceste salopete versatile de vară sunt câștigătoare și pentru că pot fi asortate atât de variat! Poți purta o salopeta office de vară cu tocuri sau cu flats, cu accesorii colorate sau fără accesorii și bijuterii.

Poți alege salopete de purtat la birou simple, uni, colorate, cu imprimeu sau cu croială interesantă. Le poți purta la piesă in sine sau le poți asorta alte haine. Important este să încerci și tu salopete de vară de purtat la job, ar fi păcat să nu!