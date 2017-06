Sandale de mireasa

Materialele dedicate nuntilor si mireselor incep sa imi placa din ce in ce mai mult. Oare se apropie si momentul meu? Ca o sa fie in 2018 sau atunci cand o sa am 35 de ani, nu strica sa ma pun si, cel mai important, sa te pun la curent cu ce este in trend si cam ce altceva ar trebui sa mai stii pentru marele eveniment.

Asa ca astazi vorbim despre incaltamintea pe care o poarta mireasa in ziua nuntii.

Chiar daca rochia este lunga, eventual cu trena, si acopera in cele mai multe cazuri incaltamintea, femeile acorda foarta multa atentie pantofilor sau sandalelor.

Trebuie sa fie cea mai frumoasa pereche, dar si cea mai comoda. Pentru ca am o problema cu pantofii in general, eu stiu sigur ca vreau sa port sandale.