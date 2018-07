Alege sandale de plajă pentru acest an și fii gata de vacanță!

Aș putea găsi o scuză cum că de fapt nu mai am răbdare până la următoarea vacanță pe care o număr cu fiecare zi, ca soldații ”AMR două luni”. Dar de fapt, nu am nevoie de scuze să aleg noi modele de sandale de plajă pentru anul acesta! Sunt sigură că este sezonul perfect în care toate căutăm sandale de purtat în vacanță la mare sau de sandale de plajă pentru vară. Așa că, ce mai tura-vura, să-i dăm drumul! Hai să vedem ce aduce vara asta în materie de sandale și papuci de plajă pentru acest an!