Snacksuri si dulciuri fara gluten pentru persoane cu alergii

Cand vine vorba de chestii de genul, sa-mi fie rusine, dar sunt o ignoranta. Sau eram, pentru ca, nici nu stiu daca e potrivit sa precizez acest lucru in material, in urma cu doar patru zile am pierdut prematur pe cineva care suferea de intoleranta la gluten. A fost momentul in care m-am trezit la realitate. Inca o data, desi nu asta imi doresc.

Sincer, cu riscul de a parea ciudata si nebuna, uneori vreau sa ma refuziez intr-o lume a mea si sa nu mai fiu la curent cu nicio rautate, niciun pericol, si cand o fi sa vina ziua, sa vina... Doar ca acum, incepe deja sa ma preocupe mai mult sanatatea mea.

Asa ca astazi vorbim putin despre gluten si vin cu cateva recomandari de snacksuri si dulciuri fara gluten pentru persoanele cu alergii.