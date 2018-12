Ghete-șosetă: poartă-le dacă vrei un look 2 în 1!

Nu doar ghetele cu șosete groase până la genunchi se poartă! Se poartă și cizmele și botinele stil second skin, ce par dresuri care se continuă în pantofi, dar și ghetele sau botinele cu finisaje ce amintesc de manșetele șosetelor.

Botine Second Skin am văzut la Dolce & Gabbana. Iar cizme foarte lungi, peste genunchi, peste coapse, am văzut la Balenciaga. Cât despre ghete cu finisaj de șosetă, am văzut modele la Sportmax, de unde te poți inspira pentru un look androgin-urban-sport, dar totuși feminin.

După cum vezi, deși au adus într-un sezon rece, demn de White Walkers, nu alta, și accesorii mai ”văratice”, creatorii de modă au avut grijă să nu înghețăm! Ba dimpotrivă. Chiar dacă s-au purtat șosete groase până la genunchi, la vedere, ele au fost completate de layere călduroase și reconfortante.

Chiar dacă s-au purtat șosete lungi cu model ori șosete înalte pe gambă, alături de sandale, ele s-au purtat alături de stofe groase, blană sau piele! Deși ”decupat” și ”decoltat”, acest sezon nu uită de confortul termic, și nu numai, al purtătoarelor!

Sursa foto front page – Unsplash