Imbraca-ti laptopul cu cele mai cool stickere!

Asa se face ca am trei stickere mari si albe, dar cu valoare sentimentala, care acopera aproape in totalitate carcasa "batranului" meu laptop. Ca si in cazul tatuajelor pe care le am, tot trei la numar, stiu ca nu o sa ma plictisesc de ele nici acum, nici mai tarziu, asa ca stau linistita in privinta asta si ma mandresc cat de tare pot cu "hainuta" laptopului meu.

Am si pentru tine cateva sugestii de stickere super cool, toate colorate si deosebite, care te vor pune cu siguranta pe ganduri. Sa faci pasul cel mare sau mai bine nu?