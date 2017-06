Stil vestimentar specific pentru femeia Berbec

Stil elegant pentru femeia Berbec

Cand merg la evenimente si la petreceri, nativele zodiei Berbec pierd ore in sir cu pregatirile. Nu se decid usor asupra hainelor, iar machiajul si parul ii rapesc minim 120 de minute din viata. Si neaparat sa se auda in tot acest timp muzica motivanta pe fundal, asta le va ridica moralul si le va ajuta sa se simta bine in pielea lor.

Hainele din piele sunt printre preferatele lor. La fel si satinul. Tonurile de rosu, negru si auriu le vor transforma in vedetele momentului, iar tintele si lanturile ca si accesorii vor oferi un plus de incredere.

Rochia din piele face parte din arsenalul lor de seductie, in timp ce vesta lunga fara maneci este asul din maneca la un interviu.

Rochie din piele Rochie petrecuta satinata Vesta lunga