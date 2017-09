Piese must have in stil londonez

Pasi mici inseamna achizitionarea unui trenci si a unor pantofi sau ghete adecvate stilului, itemi de care oricum avem nevoie odata cu scaderea gradelor in termometre.

Trenciul este nelipsit din garderoba englezoaicelor, deci daca te-ai decis sa iti impresionezi prietenele cu un look british, cam trebuie sa renunti la jacheta de piele si sa te lasi pusa in valoare de un trenci elegant, cu nasturi sau in carouri.

Pentru ca, printre imprimeurile preferate ale britanicilor se numara imprimeul in carouri, iar culorile preferate sunt chiar cele din paleta de nuante a toamnei, deci un motiv in plus sa incerci stilul londonez toamna asta.

In ceea ce priveste incaltamintea, pantofii oxford, pantofii derby, ghetele joase pana la glezna si, in general, ghetele cu sireturi sunt must have pentru un look british.

Trenci Tommy Hilfiger Ghete din piele cu varf maro Ghete joase din piele