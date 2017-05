Stilul vestimentar potrivit femeii din zodia Taur

Femeia Taur este cameleonica. Dimineata o intalnesti in metrou imbracata in blugi, tricou, jacheta sport, cu tenisi in picioare o sapca pe cap, iar la pranz o inviti in oras si iti va veni imbracata intr-o rochie, cu palarie pe cap si sandale sau platforme in picioare.