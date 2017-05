Chiar daca in paralel eram si fana a trupei Andre si sufeream pentru ca cei de la Parazitii aveau numai cuvinte urate la adresa lor, ajunsa la 30 de ani ma declar in continuare fana infocata a acestui stil muzical.

Singurele cluburi in care am mers pana acum vreo cinci ani au fost cele in care se organizau (vinerea si sambata) petreceri hip-hop si R&B. Acolo i-am cunoscut si pe multi dintre artistii underground care acum sunt pe val sau, dimpotriva, au disparut din industria muzicala.

Nici ca as fi vrut sa imi petrec adolescenta altfel. Imi aduc aminte ca ma duceam din club direct sa dau examen la facultate. Ce vremuri, ce vremuri!