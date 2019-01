Sutienul balconette este, probabil, cel mai bun tip de lenjerie intimă atunci când vine vorba despre purtat zilnic. Este versatil și se adaptează la orice - de la rochii, bluzițe, până la tunici și cămăși. Sutienul balconette mai este cunoscut și ca sutien tip bardot.

Are bretele detașabile și se potrivește atât doamnelor cu bustul mai generos, cât și cu el mai mic, conferind susținere și iluzia de fermitate pentru că în partea de jos are o bandă de susținere. Plus că bustul pare că are un volum mai mare, creând un contur fin. Cupele se recomandă pentru femeile cu sânii mai apropiați, mici sau medii și se poate găsi și în varianta push-up.

