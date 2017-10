Sutienele cu dantela seducatoare: cele mai sexy piese de lenjerie intima

Sutiene cu dantela pentru femei seducatoare

Sutienul cu dantela se gaseste in orice forma il doresti: cu push-up, cu sarme de sustinere, intarit si neintarit. Alege sutienul cu croiala tip Grand Bardot pentru un decolteu ispititor, este perfect pentru orice marime, umple decolteul in mod natural fara a fi nevoie de pernite suplimentare. Pentru sani rotunzi, ai nevoie de un sutien cu cupe neintarite si croiala speciala in T, in timp ce niste cupe ferm intarite (moldovenesti) cu pernite push-up detasabile si balene sub cupe confera sanilor o forma frumoasa si un decolteu seducator.

Sutien cu push-up Sutien neintarit cu dantela Sutien cu dantela intarit

Nu uita ca sutienul pe care il porti nu trebuie doar sa fie placut privirii, ci trebuie sa iti ofere confort, nu sa te stranga sau sa se ridice. Nu exagera cu push-up-ul daca nu vrei sa cazi intr-o extrema neplacuta, e mai bine sa pastrezi comorile pentru acasa.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By AbElena