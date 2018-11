Cum porți sutiene cu model interesant la vedere: underwear as outerwear

Până acum vedeam ceva bretele pe sub sweatere, pulovere sau rochii. Vedeam poate betelia de la chilot pe sub blugii sau pantalonii cu talia coborâtă. Vedeam body-uri, sugerate, întrezărite abia pe sub bluze, tricotaje, rochii. Adesea lenjeria era super-spectaculoasă, menită să atragă atenția la ea. Era dominantă.

Acum, însă, creatorii de modă au folosit modelele de sutiene cu model interesant la vedere au mers pe prezența lenjeriei intime ca suport, ca accesoriu al unei ținute dominante. Căci ce este mai dominant ca o rochie din voal pe sub care vezi sutienul și șortul? Poate modelele de sutiene din texturi interesante ale sezonului, nu?

Ei bine, pe lângă cum porți sutienele la vedere, trebuie să vorbim puțin și despre stilurile de sutiene ce se poartă. Se poartă adesea stilul sexy, cu cupe dantelate, inserții satinate, aplicații prețioase, bogate, opulente. Dar se poartă și modele sport, basic, ce aduc mai degrabă a bustiere. Se poartă și sutienele cu cupele dublate de barete ce vin peste bust, de parcă cupa ar fi decupată.