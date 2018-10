Poate ca o tableta nu este o idee prea buna pentru un copil, care se va refugia mai degraba in fata un ecran decat sa se joace in fata blocului, dar cu siguranta ca il va ajuta in realizarea multor proiecte de scoala. Poate ca mai putin atent in manuirea ei, ar trebui sa ii iei pentru inceput o tableta ieftina - modele bune ar fi:

Tableta Vonino Navo P 7 inci, Quad-Core cu sistem Android 7 Nougat ar fi buna pentru ca printre altele:

Are o infatisare cool, care place micutilor mai ales ca are un design personalizat

Dispune de un procesor performant Quad Core Cortez scalat la 1,3 Ghz cu memorie 1 GB DDR RAM

Are memorie de stocare interna de 8GB si optiunea de cititor de carduri de 128 GB

Ecranul are 7 inci si display 1024x600px; capacitate de conectare Wi-Fi

Diverse sisteme de optimizare a sunetului: BesAudEnh, BesLoudness, BesSurround

Tableta Allview Viva C701 are capacitate de memorie de 8GB si ca date tehnice:

Display de 7 inci, rezolutie de 1024x600px, sistem de operare Android 5.1 Lollipop

Trei moduri de lucru in primirea notificarilor: normal, tacut si personalizat

Posibilitate extindere memorie prin memorie flash cu pana la 40 GB

Aplicatie dedicata Video Call

Optiuni variate de securitate: blocare faciala, PIN, parola

Tableta MYRIA Classic MY8301 cu ecran de 7 inci ruleaza cu Android 6.0:

Aspect clasic, subtire, este usoara si facute din material durabil

Procesor Quad-Core de 1.3 GHz

Afisaj Full HD

Disponibila in doua variante: alb sau negru

