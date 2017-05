Povestea tatuajelor mele

Eu am doua tatuaje si-l am in plan, momentan, pe al treilea. Pe primul l-am facut in 2012, dupa ce m-am consultat cu doamna psiholog. Nici ea nu este 100% de acord cu tatuajele, insa m-a ajutat sa-mi aleg un model pe care stiu sigur ca nu il voi mai vedea la altcineva.

Este un mic simbol la incheietura mainii, intr-o parte (uit de multe ori ca il am), care reprezinta “Inima ingerului”. Se spune ca face legatura cu ghizii spirituali si te ajuta in relatiile cu ceilalti. Sa fi fost doar in capul meu sau nu, dar chiar m-a ajutat sa pastrez relatii bune cu cei din jurul meu.

Despre tatuaje se mai spune ca-s ca niste cipsuri, odata ce iti faci unul, nu poti sa te mai opresti. Pana sa ma decid care sa fie urmatorul, am tot fost tentata sa revin la baietii mei sa-mi tatueze cine stie ce doar pentru ca imi placeau atat de mult tatuajele incat voiam neaparat altul. Au trecut doi ani pana la urmatorul si a fost o decizie rapida.