Oferte actuale cu telefoane mobile la abonament in principalele retele de telefonie

Telefoane mobile bune la oferte tentante cu abonament in Orange

Orange vine cu oferte speciale si la telefoanele Apple. iPhone 6s Plus costa 412,72 euro (899 euro pret intreg) cu abonamentul Orange Me 43. Orange Me 43 inseamna 11 GB internet national din care 9.38 GB limita in roaming SEE, nelimitat minute si SMS-uri nationale si in roaming in SEE, 600 minute internationale, plus bonus in Orange TV Go, Movie Go Unlimited inclus si acces la canale TV si Liga 1 Orange, trafic de internet nelimitat.

iPhone 6s Plus are 16GB, coprocesor de miscare M9 integrat, impresioneaza cu o noua generatie multi-touch - 3D Touch, poze de 12 MP si videoclipuri 4K.

iPhone 7 Plus poate fi achizitionat la 439,19 euro cu Orange Me 43. Beneficiezi de 11 GB internet national din care 9.38 GB limita in roaming SEE, nelimitat minute si SMS-uri nationale si in roaming in SEE, 600 minute internationale, plus bonus in Orange TV Go, Movie Go Unlimited inclus si acces la canale TV si Liga 1 Orange, trafic de internet nelimitat.

iPhone 7 Plus are 128 GB, software iOS 10, rezista la apa si la praf, rezolutia camerei este de 12 MP, ofera cea mai mare luminozitate si gama cromatica pentru un afisaj de iPhone, cel mai puternic procesor de smartphone din toate timpurile.

