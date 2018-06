Cum să ai tenul proaspăt și luminos? Începe să folosești cosmetice pentru față cu retinol

Este important și ce cosmetice pentru față folosești dar și ordinea în care le aplici. Dacă vrei un ten luminos, contează rutina. De exemplu, pe mine m-a ajutat să aplic mai întâi produsele cu ingrediente active mai multe, direct pe piele, mai întâi. Repet că este esențial să ai pielea spălată și uscată (prin tapotare, te rog, fii delicată!).

Dacă folosești mai mult de un produs activ (de exemplu, eu folosesc serum antioxidant și produse cu retinol), aplică mai întâi loțiunea sau crema cu consistență mai subțire. Tot ce este solubil în apă se aplică mai întâi, produsul mai vâscos fiind la final, pentru a nu bloca absorbția celuilalt. De exemplu: începe-ți rutina de dimineață cu crema hidratantă. Las-o să penetreze pielea și apoi aplică crema cu SPF!

Și pentru că am vorbit de retinol, acesta este secretul pentru tenul proaspăt și luminos. Pe mine m-au ajutat cremele cu acest ingredient. Apoi am căutat informații și am aflat că retinolul susține regenerarea celulară, susține producția de colagen (ieeei, piele elastică!), deci vei avea un ten tânăr și luminos. Caută cosmetice pentru ten proaspăt cu retinol-A, care combate și îmbătrânirea pielii. Aceste produse te vor ajuta să combați și ceva din problemele cauzate de soare. În plus, este eficient și în combaterea acneei.

Cele mai bune cosmetice pentru ten au retinol