De ce să porți tenișii colorați în locul celor clasici?

De când mă știu am ales tenișii în detrimentul altor pantofi sport. Sigur, mi-au plăcut și adidașii albi, și sneakerșii, dar am rămas la ei, la teniși! Și pentru că mult timp am fugit de variantele colorate și am ales doar modelele clasice, neutre, am zis să văd mai exact ce se află în spatele deciziilor mele. Am ajuns la concluzia că modelele de teniși colorați de damă sunt la fel, dacă nu mai cool decât ceilalți! Mai ales anul acesta!