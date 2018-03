Tigăi din teflon pentru ușurința în gătit

C-o fi tortilla, c-o fi omletă mexicană, ca or fi clătite cu diverse umpluturi spicy ca în Mexic, să știi că poți face ce vrei tu în această tigaie Mini Chefs.

Principalul ingredient care diferențiează acest preparat de altele este baconul și faptul că această omletă se face mai mult cu albușuri. La final, după ce termini de gătit, poți adăuga niște porumb și ardei deasupra pentru un aspect tipic regiunii, mucho caliente. Nu uita să pui multe condimente picante, că altfel no esta bueno.

Tigăile Mini Chefs pentru clătite au fost realizate printr-o tehnologie patentată Tefal: injectare cu cerneală pentru a permite decorarea atractivă și tematică, fără ca rezistența să le fie afectată. Pe lângă faptul că sunt nostime, vor adăuga un aspect aparte bucătăriei tale, așa cum am stabilit deja la început. Și da, au și un indicator Thermo-Spot, ca să știi când poți începe să bucătărești.

Atunci când te orientezi către alegerea unei tigăi pentru omlete, trebuie să ții cont de mai multe detali: materialul și grosimea ei (determină durabilitatea, rezistența, inducția căldurii), forma, designul, suprafața de gătit pentru a evita lipirea. Orice ai alege, ține cont ca mesele de dimineață - că sunt cu clătite sau omlete - să fie luate în familie. Asta pentru a crea o legătură puternică cu cei dragi, pentru a colecționa amintiri dragi.

Sursa foto Front Main pixabay