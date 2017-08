Si ca sa imi pastrez entuziasmul si atunci cand voi pleca inspre Regatul Unit, am cautat de pe-acum cea mai tare tinuta de city break la Londra vara. Si am doua variante not to shabby, sau hai sa le zicem de-a dreptul fabuloase! Iata cum sa te imbraci intr-o excursie la Londra!