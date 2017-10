Cum sa te imbraci cand iesi in club in sezonul de toamna

Curea din piele

Cureaua lata din piele nu este o noutate in randul fashionistelor si nici al celor care iubesc viata de noapte, am intalnit-o chiar si in tinutele de scena ale artistelor din Romania. Prin urmare, m-am gandit sa caut si eu una pe care sa o recomand.

Am gasit modelul perfect, modelul pe care il poti asorta la o rochie scurta, la o rochie mulata pe corp, dar si la camasa sau pulover. Pentru un efect wow, nu uita sa iti iei in picioare pantofii cu toc.

