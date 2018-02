Am ales cateva haine si accesorii pentru tinute in alb-rosu, care sa se asorteze cu snurul martisorului. Cum te imbraci de Ziua Femeii? Ce zici daca pe langa accesorii de Martisor, asortezi linii si imprimeuri feminine?

Am ales cateva modele de haine potrivite de asortat in tinute de Martisor si Ziua Femeii si cateva accesorii in alb si rosu, care vor aminti de 8 martie, si fara sa porti Martisorul.

Tocmai combinatia de culori prezenta in aceste tinute in alb-rosu este simbolul perfect pentru 8 martie! Daca mai adaugi si patternurile florale, croielile feminine si detaliile romantice, ai deja cateva tinute de Martisor si Ziua Femeii perfecte!