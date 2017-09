Tinute pentru profesoare cool: cum sa arati bine la catedra

De vreun an de zile ma tot intreb: "de ce nu m-am facut eu invatatoare?". Am terminat Liceul Pedagogic si as fi putut cu usurinta sa intru in domeniu, imi plac copiii si consider ca am rabdare cu ei, plus ca programul profesorilor este extrem de motivant: daca predai claselor 0-4, ai sanse sa termini cursurile cel tarziu la ora 13:00, iar cand vine vorba de zile libere si vacante, te bucuri din plin de acestea mai mult decat orice alt angajat.

Deci da, mi-ar fi placut sa fiu invatatoare, doar ca pasiunea pentru muzica si jurnalism a fost mai puternica si m-a urmarit in fiecare zi.

Cu gandul la "ce profesoara cool as fi fost", m-am lasat dusa de val si mi-am imaginat cateva tinute moderne pe care le-as fi purtat si pe care tu, doamna/domnisoara profesoara, poti sa ti le achizitionezi si sa le imbraci incepand chiar de maine.