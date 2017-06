Tinuta de vara cu top franjurat

Topurile si tricourile franjurate nu ies niciodata din tendinte.

Sunt sexy, sunt moderne si sunt racoroase, avand in vedere ca ofera mai mult loc aerului sa patrunda pana la piele.

Topul franjurat in lateral vine in completarea tinutei sexy-casual in care vrei sa impresionezi seara la terasa sau in cluburile de pe litoral.

Combina-l cu pantaloni scurti sau cu o fusta in clos - pentru un look sexy-cuminte.

