Tendința sportului luxos

Moda stradală a întâlnit în 2018 moda sport care, la rândul ei, a fuzionat cu luxul, în condițiile în care designerii și marile case de modă au început tot mai mult să experimenteze estetica sportului și a hainelor aferente. Că doar vă spuneam că moda devine din ce în ce mai mult adepta confortului. Dar, confort, confort, dar să rămână măcar cu aspect de lux. ;)

Foarte multe piese lansate anul acesta au fost etichetate ca fiind haine sport, iar cumpărătorii chiar cheltuie mult mai mult pe astfel de articole vestimentare. Dar nu acceptă orice fel de piesă sport, ci cu logo sau semnătură de mare brand. Să fie cu lux măcar puțin acolo!

De pildă, ca să vă faceți o idee, prețul colanților sport a crescut an de an tot mai mult, oprindu-se anul acesta la o sumă cu 60% mai mare decât cel mai mic preț din anii trecuți. Să fie un semn că în sfârșit rezoluțiile de început de an legate de sport mai mult încep să devină respectate? :P