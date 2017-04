Trenciul: cum il porti primavara aceasta

Trenci albastru intr-o combinatie casual

Albastru este o culoare care sugereaza energie si pofta de viata, motiv pentru care l-am vazut in aceasta combinatie oarecum sport, sport-casual. Un outfit in care te simti libera si foarte confortabil.

Am combinat trenciul cu pantofi sport albi si blugi fara tiv (se poarta sezonul asta), in timp ce bluza am ales sa fie in dungi orizontale.

Dar tu poti sa o treci usor de cealalta parte si sa inlocuiesti pantofii sport cu botine sau platforme. Iti va sta la fel de bine si te vei simti bine in pielea ta.

Bluza in dungi Trenci albastru Blugi fara tiv

Sursa Foto Front Page: pixabay.com