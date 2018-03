Se poartă tricotajele maxi de primăvară: pulovere oversize, cardigane ample și multe altele

Am ales cardigane ample, lejere, flu-flu. Dar am ales și cardigane groase de tip boucle ca țesătură, sau de tip poncho, în ceea ce privește croiala. Am ales și cardigane elegante, tricotaje largi de damă, ce se potrivesc la ținute elegante. Și am ales și pulovere și cardigane XXL, ideal de combinat în trendurile sezonului.

Poartă tricotajele maxi de primăvară, de tipul cardiganelor și al jachetelor, cu rochii flu-flu, maxi, cu rochițe ladylike, midi cu imprimeu Boho, cu pantaloni la dungă, blugi, cu pantaloni Chinos sau cu rochițe din tricot sau jerseu, cu bocanci și cizme lungi, peste coapse.

Alege tricotaje maxi de primăvară de aici