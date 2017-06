Tricouri albe in modele inedite

Mi se intampla adesea sa caut un tricou simplu si sa nu gasesc.

Singurul pe care il am in sifonier este negru si are doar pe spate doua aripi de inger. Este tricoul pe care il port cu drag de fiecare data cand vreau sa am o tinuta simpla, dar de efect. Am gasit si varianta pe alb cu aripi din paiete, care-mi place la nebunie.

Pentru ca-mi plac hainele care-mi lasa umerii dezgoliti, am gasit o versiune ceva mai cuminte, cu taieturi in zona umerilor.

Si pentru ca-mi plac si decolteurile, am ales pentru prezentarea mea un tricou alb cu decolteu generos si imprimeu, dar care vine legat la baza gatului.

Tricou aripi de inger Tricou cu taieturi Tricou cu decolteu

Gasesti sute de alte modele de tricouri albe in mediul online, trebuie doar sa iti faci timp si sa ai rabdare sa le cauti. Le gasesti la preturi de nimic si ar fi si pacat sa nu profiti de ocazie.

Mai mult, iti spuneam intr-un articol anterior ca vara asta se poarta rochia tip furou cu tricou pe dedesubt, ceea ce inseamna ca e musai sa ai in dulap un tricou alb.

Sursa Foto Front page: Shutterstock/ By StaceStock