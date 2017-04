Tricouri cu mesaje despre pisici

"You is under my control" este un mesaj care ma face sa rad ori de cate ori il citesc. Nu mai este un secret faptul ca pisicile detin controlul si ca, intr-adevar, pare ca ele ne aleg pe noi, nu invers. Cum cred ele ca totul li se cuvine... stiu exact cum sa obtina ceea ce isi doresc, iar la capitolul iubire si afectiune se merge pe principul "mai rarut, ca-i mai dragut". Si nici ca le putem rezista atunci cand vin sa cerseasca mancare.

Crede-ma, odata ce ai adus in familie o pisica, o sa ii dedici tot timpul si o sa ii oferi toata atentia. O sa te trezesti peste 2-3 ani ca te uiti la ea minute in sir si tot nu iti vine sa crezi ca e reala, ca e a ta si ca poate sa stea ca un bibelou, iar tu sa o gasesti fascinanta.

Sunt trei lucruri care ma bucura in mod deosebit de cand o am pe Rumba: 1. cand ajung acasa si ea ma intampina mieunand si frecandu-se de picioarele mele si de incaltaminte, de fericire, 2. cand ma pregatesc de culcare si ea deja este in pat si ma asteapta sa ma intind ca sa se puna pe mine, sa imi faca masaj si apoi sa adoarma (inaintea mea, bineinteles), 3. felul in care alearga si miauna atunci cand stie ca urmeaza sa ii dau de mancare.

Tricou cu mesaj haios Tricou cu mesaj inspirational

Nu am crezut ca o sa zic asta vreodata, dar pisicile sunt absolute minunate! Nu am fost niciodata prietena cu ele pana in momentul in care am facut cunostinta cu Rumba, care avea pe atunci doar doua saptamani. Mi-a fost frica sa pun mana pe ea in prima zi, dar azi, dupa trei ani de zile, ma consider dependenta de aceasta... fiinta.

Prin urmare, fie ca tu ai acasa o pisicuta incantatoare si de dragul ei vrei sa porti cel mai frumos tricou, fie ca ai o prietena innebunita dupa pisicute, sa ai intotdeauna in vedere, ca si idee de cadou, un astfel de tricou.