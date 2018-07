Iată, deci, ce selecție de tricouri simple tinerești îți recomand pentru vara asta, așa cum s-a văzut inspirația și influența trecutului în moda de sezon!

Spuneam că tricoul alb basic e pa-pa, cel puțin în vara acestui an. Cam cât de pa-pa? Păi, ce să-ți spun! Nici măcar tricoul Polo, clasicul Polo nu se poartă simplu și alb. Ar fi o plictiseală, dragă! La Celine am văzut tricouri Polo maxi, cu pattern floral. La Y/Project am regăsit ceva din anii 70, cu Polo colorate, cu dungi late orizontale. Iar la Marni am întâlnit Polo oversize, cu imprimeu geometric-abstract, cu pantaloni mega-largi de tip harem.

La Maison Margiela au fost prezente tricouri simple cu aplicații, cu linie Polo dar cu decorațiuni la tiv. Iar la Balenciaga, Polo-urile au primit peplum la terminație. Așa că… accentuez adio tricouri simple de vară! Bine ați venit tricouri tinerești cu mesaje, T-shirturi cu volane, tulle, ținte, mărgele, broderii, logo-uri la vedere… și de restul discutăm pe îndelete mai jos!

Pentru că, deși influența articolelor sportswear este puternică în acest sezon (vezi Isabel Marant cu salopete, Dior cu inspirație de scuba diving și Gucci cu treninguri colorate din fâș), în vara asta punem accent pe Pop Culture. Pe muzica punk, pe disco, pe libertatea de expresie a anilor 70, pe acorduri colorate a la anii 80, pe logo-urile masive, aproape kitsch, ale anilor 90!

Așa că am ales și eu câteva modele de tricouri simple cu aplicații și câteva tricouri tinerești cu mesaje, pe care le poți oricând asorta ținutei tale, făcând-o mai cool, mai șarmantă, și desigur, mai la modă! Ah, și absolut deloc, dar deloc-deloc, monotonă! Vei vedea mai jos!