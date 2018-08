Tunici răcoroase de in: când să le porți?

Așadar, fie că le porți acum – vara e lungă, știi că toamna vine abia în octombrie, da? – fie că pleci în vacanță la mare, la iarnă, undeva într-o zonă ce se bucură de avantajele tropicale, fie că alegi să porți tunici răcoroase de in pe sub palton sau geaca matlasată de iarnă, azi am adunat câteva modele interesante și variate.

Tunică lungă albă Rochie-tunică din in

Bluză neagră din in Tunică Boho din in

Tunică cu umerii goi Tunică franjurată din in

Este greșit înțeles că există un singur model de tunică de in. Se crede că e potrivită doar stilului Boho, nu? Doar ținutelor cu blugi evazați a la anii 70, Hippie-style, nu? Poți asorta o tunică elegantă de in și la un sacou, la un deux-piece sau la o fustă conică, alături de stiletto! Și mai ales acum, când variantele sunt nenumărate, fetelor!

Extra pont: veți descoperi mai jos și tunici largi din in, ideale pentru viitoarele mame, care sigur vor mai mult confort, dar și stil în ținutele lor. Așa că, pentru femei însărcinate sau nu, pentru tinere sau doamne trecute de a doua tinerețe, pentru ținuta casual sau pentru cea elegantă, am ales cele mai diferite tunici răcoroase de in.