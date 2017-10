Cele mai dragalase umbrele in forma de clopot

Umbrele in forma de clopot transparente

Cum arata o umbrela eleganta? Pai... atunci cand tinuta noastra este una office, umbrela adecvata ar trebui sa fie intr-o singura culoare, fara model imprimat. Mai pe scurt, umbrela neagra este cea mai potrivita. In schimb, daca tinuta noastra eleganta este alcatuita din rochie si pantofi cu toc, sau fusta si palton, atunci putem opta pentru o umbrela prevazuta cu dantela, broderii, panglici si alte materiale care le dau un aer elegant, chiar romantic.

Umbrela mea preferata, pentru ca da, poti avea preferinte chiar si la umbrele, este cea in forma de coplot si transparenta. Imi place la nebunie cum arata orasul sub stropii de ploaie, asa ca am nevoie de o umbrela transparenta care sa ma ajute sa observ mai bine peisajul.

Un plus ar fi ca umbrela in forma de coplot imi garanteaza ca pot sa ajung la destinatia cu machiajul intact si parul uscat si inca aranjat. Adio machiaj intins si par ciufulit!

Umbrela transparente cu frunze de toamna Umbrela transparenta in forma de clopot