Vaze de-a dreptul speciale cu care sa intampini „colectia” de flori de primavara

Asadar, cautand modele de vaze demne sa gazduiasca cele mai frumoase flori de primavara, am visat din nou cum ar fi sa am o casa cu o curte mica, dar unde sa am loc de gradinita mea cu flori, si, in plus, m-a facut sa-mi doresc sa ajung mai repede acasa, sa fac o curatenie d-aia generala si, la final, sa readuc totul la viata cu flori proaspete, colorate si frumos mirositoare. Nu stiu ce simti tu, dar eu atunci cand am flori in casa, ma simt mai vie ca niciodata.