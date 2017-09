Veioze in stil vintage pentru decor de poveste

Daca ti-a iesit in cale o veioza in stil vintage pe care vrei neaparat sa o cumperi, dar nu se potriveste in decorul locuintei tale, cumpar-o oricum. Se potriveste cu siguranta in casa bunicilor sau o sa gasesti o prietena care se va bucura de ea si mai mult.

Veiozele in stil vintage sunt si ele de mai multe feluri. Spre exemplu, am gasit veioze de pus pe noptiere care se aseamana cu felinarele de pe strazile de altadata din Anglia sau din Franta. Si mai sunt veiozele cu abajur care se potrivesc in camerele doamnelor si domnisoarelor cochete, camere decorate in stilul shabby.

Veioza vintage tip felinar Veioza retro cu franjuri

Tu meriti ce e mai bun. Casa ta merita si ea ce e mai bun si mai frumos, iar asta nu inseamna intotdeauna ce este mai scump. Trebuie doar sa acorzi timp cautarilor si casa ta va lua contur dupa placul inimii tale.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Digitalbalance