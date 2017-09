Veste elegante de toamna

Pana sa cresc si sa inteleg cum e cu combinatiile vestimentare, vesta reprezenta pentru mine o simpla piesa vestimentara sport. In ciuda acestui fapt, pot spune ca am avut si inca am o slabiciune pentru veste, si nu a trecut an fara sa port un model nou. Doar ca nu prea intelegeam eu cum sa o port in alte combinatii in afara de cele casual, sport.

Pana mi-au aparut in cale modelele de veste elegante, veste care vin minunat in combinatie cu o pereche de pantaloni drepti, cu rochii, fuste si alte piese din materiale fine, fluide. Merge chiar sa le porti cu pantofi cu toc, cizme inalte si botine.

Preferatele mele sunt vestele din denim si cele lungi prevazute cu cordon in talie.

Vesta eleganta cu cordon Vesta de blugi cu broderie Vesta lunga