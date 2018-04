Cum să consumi zahăr de cocos: cel mai potrivit îndulcitor natural

Uneori, am înțeles că se aseamănă la gust și cu zahărul brun (la nivel de aspect, chiar așa este și pot să confirm!), doar că e mult mai sănătos decât acesta, pentru că nu trece prin atâtea procesări și are multe valori nutritive. Ba uneori are și anumite note de aromă de caramel. În așa condiții, nu văd de ce nu l-ai include în alimentația ta ca să înlocuiești cu succes zahărul alb, chiar și pe cel brun. Sigur, dacă de regulă îți place gustul tare de dulce, va fi greu să treci la zahărul de cocos. Cum spuneam, nu e așa de dulce și va trebui să folosești mai mult ca să obții gustul cu care ești tu obișnuit(ă) la nivel de îndulcitori.

Zahărul de cocos poate fi utilizat pentru a îndulci cafeaua, ceaiurile, sucurile naturale și smoothie-urile, dar și în prepararea de dulciuri de casă, precum prăjiturile – iar în creme și aluaturi conferă o textură deosebit de fină, spre deosebire de zahărul obișnuit.

De regulă, pentru prăjituri, acesta se topește 5 minute în lichid necesar compoziției (lapte, ulei, iaurt, smântână lichidă, sos de fructe, unt topit etc.). În rețete nu este nevoie de artificii speciale: doar înlocuiești cantitatea de zahăr obișnuit necesar pentru rețeta respectivă cu cantitatea echivalentă de zahăr de cocos. Compozițiile obținute vor avea un aspect mai granulat și mai poros, datorită granulației zahărului.

Atenție! Din cauză că este mai puțin dulce decât alte tipuri de zahăr și îndulcitori naturali, s-ar putea să te tenteze să îl folosești în cantitate mai mare. Însă ține cont și de faptul că este un îndulcitor foarte nutritiv și, de aceea, ar trebui să îl folosești, cam ca pe orice alt aliment, cu o anumită moderație, în cantități rezonabile, eventual după o discuție cu un medic nutriționist, mai ales dacă ai anumite probleme de sănătate: suferi de diabet sau de alte boli metabolice, de boli digestive, hepatice sau renale.

Și totuși, zahărul de cocos conține și fructoză, chiar dacă într-o cantitate mult mai mică, iar acesta se transformă rapid în grăsime. Așadar, nu abuza de acest tip de zahăr, chiar dacă se arată cel mai sănătos dintre toate! Folosește-l cu măsură în îndulcirea băuturilor, precum și ocazional, în prepararea dulciurilor, ca înlocuitor de mare succes al zahărului alb și cu aport nutritiv deosebit!

Sursă main foto: Pixabay