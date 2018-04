Comunicat de presa

În weekendul 21-22 aprilie plănuim să ne reintrăm în ritm, să dăm jos din straturile și din moleșeala iernii care a zăbovit prea mult și să ieșim în aer liber să ne luăm doza de verde, soare și aer curat, la cel mai relaxat și relaxant mini-festival urban - Grădina cu Artiști, cu a sa primă ediție, Grădina de primăvară.

Anul acesta Grădina cu Artiști pregătește cinci ediții speciale, pline de soare, creativitate și relaxare într-o nouă locație, una dintre cele mai mari și mai frumoase grădini ascunse ale Bucureștiului, Grădina Merlock (Str. C.A. Rosetti nr. 37): Grădina de primăvară (21 - 22 aprilie), Târgul de Moși (19 - 20 mai), Sânzienele (23 – 24 iunie), Grădina cu călătorii (21 – 22 iulie), Grădina Mariei (8 – 9 septembrie).

De șapte ani la Grădina cu Artiști am scos artizanii în stradă, parc sau mall așa că și acum pregătim târg mare cu 50 de designeri pricepuți care ne aduc haine, accesorii felurite, decorațiuni, jucării, turtă dulce delicioasă, pâine gustoasă, legume de țară și multe alte lucrușoare de purtat, de gustat, de oferit în dar sau de luat acasă.

Nu îi chemăm doar să își expună comorile dar să ne arate și să ne învețe secretele manufacturării, așa că multe ateliere îi vor ține ocupați pe cei mari: caleidoscoape cu KaleidoLove, fluturi sub picioare cu Fly Boards, coronițe cu flori alături de FlorArt Boutique, pictură cu broderie de la Afro Mood Attitude, suporturi de flori din bumbac și cânepa cu Nodart și Tree of Life cu SpellBind Creations.

Și cei mici vor avea de ales între atelierele de ceramică cu Ch'artist - Paint Your Own Pottery Studio, de broșe din creioane cu Accesorizze your life, de benzi desenate cu Comics Didactic, de decoupage cu Dori ’s Creations, de Diamond Dotz cu Buticul Lizzucăi și de pictur ă pe puzzle-uri 3D și coronițe cu flori cu Asociația Culturală Sarang Hangug.

Pentru mai puțin de lucru și mai multă leneveală pe perne, aducem pentru voi tatuaje temporare cu henna, codițe colorate cu ață făcute de fetele de la Codițe colorate și împletituri, și cornrows de la Afro Mood Hairstyle.

După-amiezele ascultăm muzici funky pe terasă cu Ezirk, în timp ce savurăm o cafea sau o limonadă iar sâmbătă seară de la 19:00 se aude mai mult lounge și mai puțină dramă cu Cats in the Rain.

Ca de obicei, prietenii noștri de la Dog Rescue România, Kola Kariola și Help the People vin cu cauze de adoptat, de susținut și de luat acasă. Și, din nou, avem grijă și de copiii care nu pot fi alături de noi așa că strângem rechizite, jucării și cărți pentru cele patru grădinițe și biblioteca comunală din com. Rociu, Argeș, așa că vă așteptăm să dăruiți din inimă pentru cei mici care nu au chiar așa de multe.

Ne mândrim cu faptul că Grădina cu Artiști este primul eveniment la care se vor vinde cărămizi din noul teatru G53, primul teatru construit împreună cu iubitorii de artă, care își pot cumpăra propria bucată din viitorul spațiu. Detalii pe www.grivita53.ro .

Intrarea la toate evenimentele Grădinii cu Artiști este liberă.

Programul complet al Grădinii de primăvară îl găsiți pe pagina de Facebook Grădina cu Artiști ( https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti/ ) și pe site-ul http://gradinacuartisti.ro/ .

Parteneri media: Radio Guerrilla, Radio România Cultural, România Liberă, Iqads, Smark, acasa.ro, Kudika, PRWave, Iqool, The Trends, Revista Atelierul, suntparinte.ro, copilul.ro, Gokid, inoras.ro, Coțofana urbană, Munteanu, Kfetele, Gratuitor, bucuresteni.ro, Bucharest City App, Feeder, umblat.ro.