Comunicat de presă

La 5 ani de la înființare, Blue Lagoon Clean continuă ritmul ascendent de dezvoltare și inovează în domeniul serviciilor de curățătorie ecologică a hainelor, lansând pe piața locală cel mai mare, dar și cel mai performant centru din punct de vedere al tehnologiei 100% eco friendly, din Europa de Sud-Est.

Investiția în dezvoltarea acestui centru de procesare, ce este localizat în Pantelimon, județul Ilfov, depășește 500k euro și generează 30 de locuri de muncă noi, în prezent echipa fiind formată din 50 de persoane. Tehnologia folosită protejează atât mediul, cât și angajații și clienții. De asemenea, înregistrează rezultate excepționale în procesul de curățare, echipamentele de ultimă generație permițând prelucrarea în siguranță a tuturor tipurilor de țesături sau accesorii.

“Anul 2018 marchează un moment important pentru Blue Lagoon Clean, trecerea de la antreprenoriat la organizație, prin deschiderea celui mai mare punct de procesare ecologică a hainelor din SE Europei (capacitatea de procesare este de 5 tone/zilnic), cât și prin mărirea structurii de management și a echipei. Pe lângă curățătoria de haine, am deschis și cel mai performant centru de curățare a covoarelor din București, centru care are o capacitate de procesare de 1200 mp/zi. O altă linie de business deschisă în 2018 este producția de umerașe metalice, atât pentru consumul intern, cât și pentru comercializare”, spun Cristina Tarasevici și Vlad Elias, fondatorii Blue Lagoon Clean.

Echipamentele folosite pentru curățarea articolelor de îmbrăcăminte sunt furnizate de lideri în domeniu, cum ar fi Electrolux, cu vârful de lance Lagoon, pe parte de curățătorie ecologică de haine, sau Catinet pe parte de curățare profesională a covoarelor. Pe plan local, compania colaborează cu SDS Grup pentru importul echipamentelor și pentru partea de servisare.

“Suntem mândri că am luat parte la deschiderea oficială a celui mai mare și avansat centru de îngrijire a hainelor din sud-estul Europei, administrat de clientul nostru, compania Blue Lagoon Clean. Cu siguranță au luat decizia corectă pentru afacerea lor și în mod cert, povestea lor este una de succes: de la 0 la 50 de angajați, de la 0 la cifră de afaceri de milioane de lei. În numai 5 ani, Blue Lagoon Clean a devenit o companie modernă și inovatoare, care folosește cu succes tehnologia ecologică Blue Lagoon”, spun reprezentanții Electrolux Professional, Janusz Stankiewicz (Area Manager CEE) și Holger Dannenberg (Country Manager CEE & Balkan).

Compania aplică o politică de business orientată către nevoile clienților, oferind servicii care adaugă plus valoare experienței acestora în ceea ce privește preluarea, îngrijirea eco-friendly și livrarea pieselor și accesoriilor vestimenare.

La Blue Lagoon Clean, utilizatorii beneficiază de serviciul de Colectare & Livrare Gratuită, care îi ajută să economisească timp. Mai mult decât atât, au parte de cel mai bun preț prin intermediul abonamentelor de curățătorie de tip prepay, în care se plătește în avans o sumă de bani, care se constituie ca fiind credit, din care se consumă pe măsură ce sunt preluate articole la curățat, bucurându-se și de o reducere de 30% față de prețurile de listă. În plus, pentru ei a fost creat și servicul Asigurat 100%.

De asemenea, cultura organizațională și latura educațională ocupă un loc important în cadrul politicii de business. Așadar, planurile pentru 2018 presupun atât consolidarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților cu ajutorul tehnologiei proaspăt importate, cât și creșterea profesionalismului angajaților, prin cursurile de perfecționare la care participă.

Astfel, compania Blue Lagoon Clean a pus bazele unui centru de formare profesională care oferă cursanților o calificare acreditată în domeniul curățătoriilor de haine, dar și șansa unui loc de muncă într-un mediu profesionist și plăcut.

“Tot în cadrul punctului de lucru din Pantelimon lansăm si primul centru de formare profesională, singurul din zona București-Ilfov care oferă cursanților posibilitatea de a obține o calificare acreditată în domeniul curățătoriilor de haine. Pe lângă cursul teoretic, cursanții au posibilitatea de a face practică pe echipamente reale folosite intr-o curătătorie ecologică de haine. De această linie de business suntem foarte mândri deoarece oferă tinerilor posibilitatea să obțină o calificare și implicit acces la un job bine plătit”, spune Vlad Elias, unul dintre fondatorii Blue Lagoon Clean. În 2017, cifra de afaceri a fost de 2,2 milioane de lei, iar estimările pentru 2018 o situează la peste 4,5 milioane de lei. Ca evoluție a CA, aceasta aproape s-a dublat de la an la an datorită creșterii portofoliului de clienți, dar și pe fondul deschiderii de noi puncte de lucru.

Ca viziune pe termen lung, planul de extindere cuprinde deschiderea de puncte de lucru similare cu cel din Pantelimon, în fiecare sector din București, dezvoltarea serviciilor online și intensificarea campaniilor de marketing.

În ultimii ani, numărul românilor care optează pentru o curățătorie specializată pentru igienizarea pieselor și accesoriile vestimentare a crescut vizibil: “De la an la an, observăm o creștere rapidă a cererii în acest domeniu, pe fondul lipsei de timp, dar și pentru că serviciile de curățătorie devin din ce in ce mai accesibile. Dacă acum câțiva ani serviciile de curățătorie erau utilizate de cei “la costum”, acum ele au devenit un serviciu de larg consum. Clienții Blue Lagoon Clean apelează la servciile noastre, în medie, o dată pe săptămână”, povestește Vlad Elias.