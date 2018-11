Concept

Pasiunea pentru ceea ce facem pune baza viziunii noastre: respectul acordat clientilor prin preparatele si serviciile ce le oferim. Hashtag Pub este locul in care se construiesc experiente placute alaturi de prieteni, familie, colegi intr-un mediu relaxat. Design-ul este unul primitor, cu puternice influente scandinave, dar si cu un numar de elemente industriale ce completeaza destinatia de pub. Si pentru ca la noi niciun anotimp nu este neglijat, pe timp friguros mereu va vom intampina cu semineul aprins, iar in lunile calde, gradina noastra va fi ascunzisul perfect pe care il cautati. Nu ii neglijam nici pe cei mici care se pot distra in voie in zona special amenajata pentru ei.

Simbolul # contureaza cel mai bine ce am creat in tot acest timp, mai precis o locatie cu design relaxat, care sa te incante din primul moment in care intri, dar care sa lase loc socializarii. – “ Hashtag Pub – a way for people to start a conversation! ”

Inca de la inceput oferim un concept full-service si ne gasiti de la 10 am, respectiv 11 am in weekend, pana la miezul noptii. Chiar daca este vorba de un mic-dejun tarziu, un pranz copios sau o cina lejera, Hashtag este locul unde iti doresti sa fii.

Iar pentru ca ne place sa fim alaturi de clientii nostri si in cele mai importante momente din viata lor si totodata sa venim in intampinarea companiilor pentru a organiza brunch-uri si petreceri reusite pentru angajatii sau partenerii lor, ne declaram o echipa deschisa si comunicativa, capabila sa indeplineasca cele mai exigente dorinte.

Food

Meniul nostru este conceput sa satisfaca tot felul de gusturi gastronomice si sa fie pregatit zilnic din produse de cea mai buna calitate. Astfel, avem dezvoltate sectiunile: Breakfast&Brunch, Starters, Main courses, Burgers, Pasta, Pizza, Salads, Desserts, Chef’s Choice.

Oferim un meniu echilibrat, pe care il modificam de doua ori pe an, incadrand ingredientele de sezon si preparatele adaptate lunilor urmatoare.

Categoria principala o reprezinta burgerii. Chiar daca pare lipsit de modestie, trebuie sa mentionam ca unul dintre ei a fost premiat in cadrul festivalului BurgerFest Bucuresti, iar asta nu a facut decat sa confirme ca burgerii nostri sunt cu adevarat foarte buni. Lucram doar cu carne de vita recunoscuta calitativ – Black Angus, cu legume proaspete, inclusiv cartofii, si pregatim in bucataria noastra peste zece retete de sosuri si topping-uri. Printre cei 12 burgeri pe care ii avem in acest moment, regasesc optiuni si persoanele vegetariene, dar si cele care prefera carnea de pui.

Pe langa toate acestea, un aspect la care tinem foarte mult cand vine vorba de #burgeri: Homemade Brioche Burger Buns! Ceea ce inseamna ca da, coacem chifle zilnic la cuptor cu lemne si ne mandrim cu asta!

Drinks

Pentru ca experienta la Hashtag sa fie una completa, acordam aceeasi atentie si bauturilor pe care, la fel, le adaptam in functie de sezon. Astfel, pe perioada rece diversificam gama de bauturi calde (ceaiuri cu infuzii facute in casa, ciocolata calda cu diferite arome), iar pe timpul verii ne concentram pe optiunile de limonade, ice tea-uri, smoothie-uri si fresh-uri. Nu lipsesc optiunile clasice, insa dorinta noastra este de a oferi o varietate cat mai mare de bauturi facute in casa, prin procese naturale.