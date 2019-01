Cu bune și cu rele, pentru că nu este tocmai ușor să trăiești într-o garsonieră cu o pisică care noaptea are chef de joacă, viața mea nu a fost niciodată mai animată de când o am pe Rumba. Cum spuneam, noaptea mă supăr pe ea, a doua zi îmi promit că am să o ignor, dar când deschid ochii și o văd cum vine într-un suflet pe mine, să îmi facă masaj și să îmi toarcă, uit tot.

Am devenit sclava unei pisici? Se poate spune și așa, oricât de urât ar suna, dar nu îmi pare rău... pentru că bucuria din inima mea cu greu ar putea fi înlocuită de altceva.

Citate despre pisici

1. "Cea mai mică dintre feline este o capodoperă". Leonardo Da Vinci

2. "Dumnezeu a creat pisica pentru ca omul să poată avea plăcerea de a îngriji tigrul". Fernand Mery

3. "Dintre toate creaturile Domnului, există doar una care nu poate fi făcută sclavă a biciului. Aceea este pisica. Dacă omul ar putea fi încrucișat cu o pisică, omul ar fi îmbunătățit, dar ar deteriora pisica". Mark Twain

4. "Fericirea este precum pisica, dacă încerci să o ademenești sau să o chemi, te va evita cu îndârjire; nu va veni niciodată. Dar dacă nu îi acorzi niciun pic de atenție și îți vezi de treabă, o veți găsi frecându-se de picioarele tale și sărindu-ți în poală". William Bennett

5. "În antichitate, pisicile erau venerate ca și zeii și nu au uitat niciodată acest lucru". Autor necunoscut

6. "După cum orice deținător de pisică știe, nimeni nu poate deține o pisică". Ellen Perry Berkeley

7. "Pisicile par să meargă pe principiul că nu strică niciodată să ceri ceea ce vrei". Joseph Wood Krutch

8. "Pisica: Un leu pigmeu care iubește șoarecii, urăște câinii și patronează ființele umane". Oliver Herford

9. “Pisica prinde şoareci pentru burta ei şi stăpânul se laudă că are o pisică vrednică.” Proverb armenesc

10. “Câinii au stăpân. Pisicile au personal.” Rush Limbaugh

11. “Câinele este cel mai bun prieten al omului. Pisica este cel mai bun prieten al pisicii.” Robert J. Vogel

12. "Dacă ești demn de afecțiunea ei, o pisică îți va fi o bună prietenă, dar niciodată o sclavă". Theophile Gautier

13. "Este foarte dificil să obții afecțiunea unei pisici. Este un animal filozofic... unul care nu își plasează afecțiunea oriunde". Theophile Gautier

14. "Dacă un câine îți sare în poala, este pentru că te îndrăgește; dar dacă o pisică face același lucru, este pentru că în poala ta este mai cald". Alfred North Whitehead

15. “Pisicile consideră că oamenii sunt mobilier cu sânge cald.” Jacquelin Mitchard

16. "Pisicile sunt mai inteligente decât câinii. Nu poți să convingi opt pisici să tragă o sanie pe zăpadă". Jeff Valdez

17. "Pisicile știu cum să obțină hrană fără muncă, adăpost fără limitarea libertății și dragoste fără pedeapsă". W.L. George

18. "Pentru a face baie unei pisici este nevoie de forță brută, perseverență, putere de convingere... și o pisică. Ultimul ingredient este, de obicei, cel mai greu de obținut". Stephen Baker

19. “Am studiat mulţi filosofi şi multe pisici. Înţelepciunea pisicilor este infinit superioară.” Hippolyte Taine

20. "Pisica are prea mult spirit pentru a nu avea inimă". Ernest Menaul

21. "Oamenii pisică sunt diferiți, în sensul că, în general, sunt foare non conformiști. Cum ar putea să fie, din moment ce viața lor este condusă de o pisică?" Louis J. Camuti

22. "Unii oameni spun că pisicile sunt ticăloase, diabolice și crude. Adevărat... și au și alte calități excepționale". Missy Dizick

23. "Pisica mea nu vorbește cu mine la fel de respectuos pe cât vorbesc eu cu ea". Colette

24. "O pisică are propria ei opinie despre ființele umane. Nu spune prea multe, dar îți poți da seama și singur că nu ai vrea să auzi tot adevărul". Jerome K. Jerome

25. “Pisicilor le reuşeşte de minune ceea ce oamenilor le este imposibil: să treacă prin viaţă fără să facă vreun zgomot.” Ernest Hemingway

26. "Problema cu pisicile este că nu au pic de tact". P.G. Wodehouse

27. "Un om trebuie să muncească toată viața pentru ca personalitatea sa să rămână în viață. Pentru pisici este mult mai ușor, tot ce trebuie să facă este să stropească puțin, iar prezența sa va rămâne acolo ani mulți de zile ploioase". Albert Einstein

28. “Există două mijloace de a te refugia din necazurile vieţii: muzica şi pisicile.” Albert Schweitzer