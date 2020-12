Editura Corint semnalează apariția volumului Mireasa hoțomană, ediția a II-a, de Margaret Atwood, o bijuterie literară în care fuzionează elemente de distopie, analiză psihologică profundă și meditație asupra identității.

Margaret Atwood, de două ori câștigătoare a Booker Prize, e una din cele mai versatile voci feminine ale literaturii actuale. Își definește opera ca „literatură speculativă”, e o oponentă activă a totalitarismului, în orice formă politică și discursivă, militantă pentru drepturile animalelor și susținătoare a inovațiilor în domeniul tehnologiei.

Romanul Mireasa hoțomană, publicat pentru prima dată în 1993, vorbește despre jocuri de putere și prietenie feminină. Destinele a trei femei sunt devastate de un personaj malefic, Zenia, o proiecție aproape mitologică a răului care se insinuează în viețile lor profesionale și amoroase, își înscenează moartea și le amprentează existențele. Roz, Charis și Tony caută o ieșire din acest labirint pe care numai cititorul îl vede de sus, în toată complexitatea sa.

Cartea a fost ecranizată în 2007 pentru CBC Television, cu Mary Louise Parker în rolul Zeniei. Atwood a revizitat personajul acesta care fascinează și intrigă în 2014, într-o povestire publicată sub titlul „I Dream of Zenia with the Bright Red Teeth”.

