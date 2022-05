La mulți ani tată: Mesaje și urări pentru tată

Iată cele mai frumoase moduri prin care poți spune: La mulți ani taticule!

Părinții sunt cea mai importantă comoară pentru fiecare persoană. Dragii noștri oameni care ne-au dat viață merită prețuiți, iubiți, ajutați și încurajați cât mai des cu putință. Ziua de naștere a unuia dintre ei reprezintă unul dintre momentele oportune în care să ne arătăm dragostea, afecțiunea și recunoștința față de ei. De ziua tatălui tău, urează-i un cald și sincer: La mulți ani taticule!, într-un mod inedit. Iată cele mai frumoase urări și mesaje prin care poți să îți exprimi sentimentele față de bărbatul care ți-a dat viață și te-a crescut!

La mulți ani tăticule: Mesaje emoționante

1. Cu ocazia zilei de nastere eu iti doresc sanatate, fericire, multa iubire si tot ce iti doresti, iar bunul Dumnezeu sa te ocroteasca si sa te pazeasca, tata!



2. Draga tata, cu ocazia zilei de nastere iti doresc o viata lunga si frumoasa, fericire, sanatate si iubire! La muti ani!



3. E intotdeauna o placere sa urezi la multi ani unei persoane dragi! La multi ani, tata!



4. Fii fericit! Azi este ziua in care ai fost adus pe aceasta lume ca sa fii o inspiratie pentru oamenii din jurul tau! Esti o persoana minunata! Sa ai parte de cat mai multe aniversari si sa se indeplineasca tot ce iti doresti! La multi ani, tata!



5. Iti dorim din toata inima si dragostea ca ziua aceasta sa fie cea mai frumoasa din viata ta si sa te bucuri de ea alaturi de cei iubiti! La multi ani, tata!



6. Ma rog ca Dumnezeu sa te binecuvanteze, dragul meu tata, azi si in fiecare din zilele care vor urma. La multi ani!



7. Mereu cu zambetul pe buze si optimist, asa sa ramai, tata! Sa ai parte de tot ce e mai bun si mai frumos in aceasta viata si sa iti dea Dumnezeu multa sanatate si mii de bucurii! La multi ani!



8. Pentru lume esti un tata, dar pentru familia noastra tu esti lumea.



9. Sarbatorile cand vin, Sa va fie cosul plin. Sa aveti pe saturate, Casa plina sanatate. Punga sa geama de bani, Mult noroc si La Multi Ani, tata!



10. Draga tata! Te felicitam cu ocazia zilei de nastere! Fie ca soarta sa te apere de tristeti si neplaceri, de dusmani, de prieteni falsi, de nenorociri! Sa-ti dea Dumnezeu sanatate, bucurii, succes!



11. Visele de azi sa devina realitate, sperantele de maine impliniri, orice cadere un pas inainte, gandul bun si fericirea sa-ti fie alaturi mereu. La multi ani, tata!



12. Tata, te felicit cu ocazia zilei de nastere! Iti doresc multa sanatate, dispozitie minunata si doar motive de bucurie. Fie ca toate visele sa ti se implineasca, iar ceea ce faci sa-ti dea sentimente de satisfactie. Fericire iti doresc si multi ani!



14. Astazi este ziua de nastere a celui mai destept, corect si frumos barbat - tatal meu. Taticule, imi doresc ca bunastarea sa fie mereu in casa noastra, iar parul sa-ti incarunteasca de la intelepciune, nu de la batranete. Ma inchin in fata ta pentru copilaria fericita care mi-ai oferit-o si pentru faptul ca imi esti alaturi in orice situatie. Fii sanatos, tata, o viata fara nori iti doresc!



15. De ziua ta, iti doresc ca orice ceri - sa primesti,orice cauti - sa gasesti, si orice dorinta pe care o ai sa se indeplineasca. La multi ani tati!

Mesaje de la multi ani pentru tati emoționante

Mesaje de la multi ani pentru tati emoționante.

1. La multi ani tatal meu frumos si scump, te iubesc neconditionat si imi doresc ca toata viața să fim împreună!

2. Tată, te iubesc și îmi doresc să fii cât mai mult timp în viața mea.

3. Chiar dacă nu ți-o spun foarte des, adevărul este că te iubesc necondiționat, taticul meu.

4. La mulți ani cu bucurie, înțelegere, dragoste și compasiune, tăticul meu drag!

5. Te iubesc și îmi doresc să fii întotdeauna fericit, apreciat și sănătos. La mulți ani plini de bucurii, tăticul meu scump!

6. Astăzi este despre tine, bărbat minunat, puternic și iubitor! Îmi doresc ca toată viața să rămâi cu zâmbetul pe buze!

7. La mulți ani taicutul meu! Te iubesc mult!

8. Îți mulțumesc taticul meu pentru toate momentele în care mi-ai dat putere. Astăzi este momentul în care eu te ajut pe tine să devii un om mai bun. Te iubesc necondiționat!

9. La multi ani taticul meu iubit si scump! Sper sa fii mereu cu zambetul pe buze!

10. Te iubesc taticul meu si imi doresc sa fii mereu la fel de puternic precum ai fost pana acum!

La mulți ani tatăl meu. Poezie

„Tată! Udă-mi aripile

Până-n izvorul de cais,

Tată! Iartă iluziile

Din trupul norilor de vis.

Tată! Cântă-mi prin neşoapte

Din ceru-ţi galben gutuie

Vise îngereşti în noapte,

Luminile să mă mângâie.

Tată! Zideşte-mi durerea

În carnea plângerii mele,

Tată! Arată-mi cărarea

Să urc cu tine spre stele... ”

- Nicolae Sere

La mulți ani tati mesaje scurte

La mulți ani tati mesaje scurte.

2. Îți dorim din toată inima și dragostea ca ziua această să fie cea mai frumoasă din viața ta și să te bucuri de ea alături de cei iubiți! La mulți ani, tata!

3. Dragă tată, cu ocazia zilei de naștere îți doresc o viață lungă și frumoasă, fericire, sănătate și iubire! La multi ani!

4. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul meu tată, azi și în fiecare din zilele care vor urma. La mulți ani!

5. Visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, gândul bun și fericirea să-ți fie alături mereu. La mulți ani, tată!

6. La mulți ani taticul meu, sper sa te apere Dumnezeu de toate relele!

7. Tati, te iubesc si sper ca Dumnezeu sa iti ofere cat mai multe zile pe Pământ!

8. Tată, esti imaginea vietii mele, esti soarele meu, esti tot ce am mai sfant. Te iubesc!

9. Tăticul meu frumos si scump, iti urez tot binele din lume si sper ca viata sa iti ofere doar bucurii si ganduri optimiste!

10. Tata, la multi ani!

