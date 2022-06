Cum își menține Andrea Esca tenul tânăr? Secretele prezentatoarei de știri pentru o piele ca la 20 de ani!

Andreea Esca are mare grijă de aspectul ei fizic, iar frumusețea tenului său este una din prioritățile sale. Cu toate acestea, îndrăgita prezentatare de știri nu apelează la intervențiile estetice și are un ritual cât se poate de simplu.

Andreea Esca are mare grijă de felul în care apare pe sticlă, iar urmăritorii săi nu au putut să nu observe cât de bine arată tenul său. Vedeta nu este adepta intervențiilor estetice și se rezumă la un ritual pe cât de rapid, pe atât de simplu.

Vedeta nu sare niciodată peste demachierea tenului și își aplică, în fiecare noapte, o cremă hidratantă.

”Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul unui podcast unde a fost invitată.

Andreea Esca stă departe de intervențiile estetice

În presă s-a zvonit că, acum câțiva ani, Andreea Esca ar fi încercat o procedură cu botox în zona frunții, însă vedeta nu a fost deloc încântată de rezultat.

Mai mult, doctorul estetician Adina Albert a mărturisit că Andreea Esca se simte foarte bine exact așa cum este, drept pentru care, intervențiile estetice nu și-ar avea rostul.

„Andreea Esca mi-a declarat mai de mult că nu agreează genul de îmbunătățiri estetice, că nu și le dorește, că nu și le face. Îmi amintesc că acum câțiva ani am văzut-o că a încercat un pic de botox pe frunte și știu că nu i-a plăcut. Nu dă doi bani pe chestiile astea. E și asta o atitudine cu care sunt de acord. Nu văd de ce toată lumea ar trebui să-și… Atâta timp cât ești mulțumit de tine”, a declarat medicul estetician, potrivit cancan.ro.