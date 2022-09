100 de participanți, în căutare de inspirație și socializare sunt așteptați la a doua ediție a evenimentului TEDxBăneasa. Organizatorii au plănuit o zi cu 16 vorbitori din diverse domenii și momente artistice sub tema “The Extra Mile”, în data de 17 septembrie, la teatrul Apropo.

TEDxBăneasa este un eveniment independent, local, organizat sub licență TED, cu motoul ,,Idei care merită împărtășite”.

„Pentru a doua ediție a TEDxBăneasa, ne-am străduit să acoperim o varietate cât mai mare de domenii astfel că participanții vor asculta ideile și poveștile unei scriitoare, ale unui actor, chef, sportiv parașutist, IT-ist, antreprenor, cântăreață, specialist în resurse umane, jurnalist, CEO, blogger și mulți alții.

Speakerii sunt anunțați treptat pe website-ul nostru, tedxbaneasa.ro și pe pagina de Facebook cu același nume. Noi suntem entuziasmați de discursurile lor, sunt adevărate surse de motivație, dar totodată și discursuri practice cu tips and tricks pentru diferite activități,” a declarat Cristina Ursu, co-organizator TEDxBăneasa.

Dintre vorbitorii care vor urca pe scena TEDxBăneasa îi amintim pe:

• Simona Antonescu, scriitoare

• Mădălina Pavăl, cântăreață

• Vitalie Cojocari, jurnalist

• Andra Pintican, people advocate

• Alex Zamfir, creator The Funny Brand

• Cosmin Răileanu, antreprenor

• Oana Coantă, Chef Bistro de l’Arte

„Am pornit în călătoria TEDxBăneasa cu ideea de a le oferi oamenilor momente de < >, momente de inspirație, motivație în a face mai mult. A se bucura mai mult, a lucra mai mult pentru visurile lor, a se dezvolta. Și totodată, ne-am dorit să creăm un spațiu de promovare și pentru acele acei vorbitori locali care nu sunt foarte cunoscuți, dar ale căror proiecte sau idei sunt de mare impact.

Ne bucurăm ca anul acesta să putem organiza a doua ediție TEDxBăneasa offline, după o prima ediție online în 2021 care ne-a plăcut, dar ne-a lăsat senzația că se poate și mai mult și mai bine. Credem că avem nevoie de socializare, de întâlniri față în față, de inspirație direct de la sursă, nu prin ecranul unui calculator,” a declarat Alina Marcu, co-organizator TEDxBăneasa.

Evenimentul va avea loc în format hibrid, offline și online, iar biletele sunt puse în vânzare pe iabilet.ro. Mai multe informații despre eveniment sunt disponibile pe tedxbaneasa.ro sau pe pagina de Facebook.

TEDxBăneasa se întâmplă și datorită partenerilor noștri: Racing Mimi – Primul MINI electric de curse din lume, The Betterist, Bookster, Smallet, Asociația Necuvinte și Teatrul Apropo.





Despre TEDx

În spiritul ideilor care merită împărtășite, TEDx este un program de evenimente locale, independente care reunesc oameni sub umbrela unei experiențe TEDx. La un eveniment TEDx, discursurile TED video cu cele live se combină pentru a genera dialog și conexiune. Evenimentul nostru se numește TEDxBăneasa, unde x = eveniment TED organizat independent. Conferințele TED servesc ca ghidaj general pentru programul TEDx, dar evenimentele individuale TEDx, inclusiv TEDxBăneasa, sunt organizate la nivel local.

Despre TED

TED este o organizație non-profit dedicată Ideilor care Merită Împărtășite. Demarată ca o conferința de 4 zile în California acum 30 de ani, TED își duce mai departe misiunea prin numeroase inițiative. Cele două conferințe anuale TED aduc în fața publicului voci importante la nivel Mondial care să vorbească pentru 18 minute sau mai puțin. Multe dintre aceste discursuri sunt disponibile, ulterior, gratuity pe TED.com. Printre vorbitorii TED se numără: Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan and Daniel Kahneman.

Conferințele anuale TED au loc în fiecare primăvară în Vancouver, British Columbia. Inițiativele TED includ TED.com, unde noi discursuri TED sunt postate zilnic; TED Translators – Traducători TED, care asigură subtitrări și transcrieri interactive precum și traduceri de la voluntari din toată lumea; inițiativele educaționale TED-Ed. TED a pus bazele The Audacious Project – Proiectul îndrăzneț care implică o abordare colaborativă pentru finanțarea ideilor care au potențialul de a aduce schimbare la scară mare; TEDx, care sprijină persoane sau grupuri în găzduirea unui eveniment local în spiritul TED peste tot în lume și programul TED Fellows care ajută inovatori din întreaga lume să amplifice impactul proiectelor și activităților remarcabile pe care le desfășoară.