Bella Santiago și-a închis restaurantul din Capitală. Din ce își întreține acum familia?

Bella Santiago a decis să își închidă restaurantul pe care îl avea în București, asta după ce prețurile au crescut simțitor. Vedeta se ocupă de prima ei pasiune, dar și de fiica ei, care este elevă la o școală de stat.

Bella Santiago și-a închis magazinul pe care ăl avea în București, asta din cauza situației economice actuale. Artista a fost nevoită să recurgă la o astfel de decizie, asta după ce creșterea prețurilor la alimente a fost resimțită și în afacerea ei, mai ales că multe produse veneau chiar din Filipine.

Chiar și așa, Bella Santiago nu se arată dezamăgită și spune că se gândește să deschidă localul sub o altă formă, cu livrări la domiciliu.

„Toate prețurile au crescut, mai ales la produsele pe care le folosim noi la restaurant. (n.r. – ingredientele) Vin din Filipine. Unii dintre producătorii de acolo s-au închis și nu prea mai vin produsele. Și am decis să închidem și să deschidem poate mai încolo, pentru livrare la domiciliu, undeva mai pe centru.

Am zis că mai bine ne oprim momentan decât să dăm de greu. Mai bine facem pauză și refacem când o să fie totul bine”, a povestit artista, pentru fanatik.ro.

Cu toate că nu mai are busines-ul la care a muncit, artista se ocupă de marea ei pasiune, cântatul. Bella este invitată la tot felul de evenimente și este mulțumită de onorariul pe care îl câștigă.

"Momentan (n.r. – câștig bani) din evenimente, pentru că, din cauza pandemiei, se oprise totul și acum toate evenimentele sunt unul după altul. Nuntă, botez. A fost superbine anul acesta pentru evenimente. Cu onorariul pe care îl iau la evenimente nu mă ocup eu. Soțul meu se ocupă. Știu doar că este abordabil”, a mai explicat artista.

Fiica artistei este la o școală de stat

Bella Santiago a reușit să își aducă fiica în România, aici unde a și înscris-o la o școală de stat, în Otopeni. Fetița artistei este încântată și se bucură că poate învăța mai bine limba română. Soțul Bellei a fost cel care a susținut-o pe artistă să o înscrie pe cea mică la o școală de stat.

„Este la clasa a V-a acum (n.r. – fetița) și îi place foarte mult la școală. S-a îmbrăcat ca o școlăriță adevărată, pentru că ei îi place foarte mult să arate ca o școlăriță. Ea merge la școală normală, publică, dar mi-a zis că nimeni nu folosește uniformă.

În Filipine, dacă este școală publică, toată lumea are uniformă. Am ales o școală de stat. Soțul meu zice că școala de stat se ocupă mai mult. Copiii învață mai mult acolo la cursuri. Mai ales în Otopeni, unde merge ea acum, are niște profesori și profesoare foarte buni. Și învață românește mai bine. La privat ar fi învățat mai mult în engleză, fiind intensiv engleză”, a mai declarat ea pentru sursa de mai sus.

