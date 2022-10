Irina Columbeau, poze noi postate cu ea din vila din Malibu. Ce trăsături frumoase are fiica Monicăi Gabor

Irina Columbeanu trăiește o viață ca în filme în Malibu, acolo unde locuiește cu mama sa, dar și cu Mr. Pink și fiul acestuia, fratele ei vireg. Irinuca este acum o adevărată domnișoară, care se ocupă cu multă seriozitate de școala.

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu este o elevă premiantă, iar activitățiile sale școlare îi ocupă tot timpul. De când a plecat din România, Irina nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, iar acum, de fiecare dată când ea postează câteva ceva, fanii ei se bucură să o vadă și îi apreciază în număr mare fotografiile.

Recent, ea s-a pozat în vila din Malibu, îmbrăcată fiind într-o rochie elegantă, de gală, cu machiaj discret și cu părul ondulat, având un look cât se poate de natural, care îi vine perfect. La ținută, Irina Columbeanu a accesorizat o pereche de sandale, dar și o geantă.

Irinel Columbeanu vrea să petreacă sărbătorile de Crăciun alături de fiica sa, în America. Omul de afaceri nu a mai văzut-o pe Irinuca de 4 ani drept pentru care abia așteaptă să o strângă acum în brațe.

Deși fostul soț al Monicîi Gabor nu a vorbit încă cu mama Irinei și cu Mr. Pink, aceasta a declarat că pe toată perioada șederii în America, el va locui în casa celor doi.

„Da, am această intenție, de a merge la Irinuca în America. E doar un gând deocamdată, o promisiune pe care i-am făcut-o Irinei, după ce am întrebat-o când ar prefera să vin când va fi să vin. Și mi-a spus că în decembrie, adică cu ocazia sărbătorilor. Ne gândim să petrecem Crăciunul împreună, ca în decembrie 2017. Deci nu o să merg acum, ci în luna decembrie. Cu Monica și Mr. Pink nu am stabilit nimic.

Momentan, am vorbit doar cu Irina. O să vorbesc și cu Monica, normal că trebuie să vorbesc cu ea”, a declarat Irinel Columbeanu pentru WOWbiz.ro.