Denise Rifai, mai sinceră ca niciodată! De ce nu a devenit mamă până acum? La 37 de ani, Denise vorbește despre planurile sale

Denise Rifai este una dintre cele mai urmărite vedete autohtone, iar în ciuda seriozității cu care își prezintă emisiunea, ea este un suflet sensibil și deschis către tot ce are viața mai frumos de oferit.

Prezentatoarea tv, în vârstă de 37 de ani, a mărturisit că dragostea este pe viață, în cazul ei, și așteaptă ca bărbatul de lângă ea să o completeze. Cu toate că nu a găsit iubitul ideal, vedeta visează la o relație de iubire ca în filme și a menționat ce așteptări are de la bărbatul de la brațul ei.

În emisiunea moderată de Mihai Ghiță, celebra Denise Rifai a mărturisit că și-ar fi dorit foarte tare să aibă un copil până la această vârstă, însă a muncit din greu pentru cariera sa.

„Eu am 37 de ani și nu am copil încă. Am fost concentrată pe carieră. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar când să-l am, când să-l fi crescut în anii ăștia, când eu n-am făcut decât să muncesc?!”, a mai declarat ea, conform click.ro.